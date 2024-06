Romania, PROPULSATA spre "optimi" la EURO 2024! Rezultatul de care avem nevoie azi la Slovacia - Ucraina pentru ca visul sa devina realitate

Articol de Emanoil Ursache - Publicat vineri, 21 iunie 2024, 09:50 / Actualizat vineri, 21 iunie 2024 10:19Romania urmareste cu interes confruntarea Slovacia - Ucraina, celalalt meci din Grupa E de la EURO 2024. "Tricolorilor" le-ar surade o victorie a slovacilor, context care ar creste sansele noastre de a ajunge in "optimi".Suntem in etapa a doua a fazei grupelor, iar Romania deja viseaza cu ochii deschisi la fazele eliminatorii ale competitiei. Practic, un scenariu ce parea improbabil in ... citește toată știrea