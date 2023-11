Articol de Adrian Jitea - Publicat vineri, 03 noiembrie 2023, 18:03 / Actualizat vineri, 03 noiembrie 2023 18:05Nationala de minifotbal a Romaniei a invins Ungaria, scor 3-0, si s-a calificat in finala Campionatului Mondial din Emiratele Arabe Unite.Romania, de 6 ori campioana europeana la minifotbal, a reusit astazi cea mai importanta performanta la un turneu final mondial. "Tricolorii" s-au calificat pentru prima data in istorie in finala.INEDITCriticat constant in paginile Gazetei, ... citeste toata stirea