Romania s-a inscris pentru organizarea Campionatului Mondial, Divizia I, grupa A de anul viitor

Articol de Iulian Cuibar - Publicat sambata, 18 mai 2024, 16:49 / Actualizat sambata, 18 mai 2024 17:33Federatia Romana de Hochei a depus cerere pentru a intra in cursa de gazduire a mai multor competitii internationale importante, in principal Campionatul Mondial, Divizia I, grupa A, dar si CM atat la feminin, cat si la U18.In anul centenarului, Federatia Romana de Hochei pe Gheata s-a inscris in cursa pentru obtinerea dreptului de organizare a cel putin unei competitii internationale ... citește toată știrea