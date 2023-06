Articol de Viorel Tudorache - Publicat vineri, 09 iunie 2023, 17:26 / Actualizat vineri, 09 iunie 2023 19:20Uran Bislimi (23 de ani), mijlocasul lui Lugano, a fost convocat de urgenta la nationala Elvetiei. Iarna trecuta, Bislimi imbraca tricoul reprezentativei din Kosovo in doua meciuri amicale.Kosovo - Romania are loc pe 16 iunie, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe Antena 1Elvetia - Romania se joaca pe 19 iunie, tot de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro si televizat pe Prima ... citeste toata stirea