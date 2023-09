Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 09 septembrie 2023, 17:44 / Actualizat sambata, 09 septembrie 2023 18:14Liel Abada (21 de ani), extrema dreapta si vedeta nationalei Israelului, nu va juca in partida cu Romania, din preliminariile EURO 2024.Romania joaca azi, de la ora 21:45, cu Israel, in preliminariile Euro 2024. Partida de pe Arena Nationala va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la Prima TVFotbalistul lui Celtic a suferit o accidentare la ultimul antrenament al nationalei si a ... citeste toata stirea