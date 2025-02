Romania se intoarce in Grupa Mondiala II a Cupei Davis * A fost invinsa de Bulgaria cu 3-1 la Craiova

Articol de Roxana Fleseru - Publicat sambata, 01 februarie 2025, 17:25 / Actualizat sambata, 01 februarie 2025 19:09Echipa de Cupa Davis a Romaniei se intoarce in Grupa Mondiala II, al treilea esalon valoric, fiind invinsa la Craiova de Bulgaria cu 3-1. Sambata, dublul Adrian Boitan/Victor Cornea si Filip Jianu au cedat meciurile in care au evoluat.Romania a pierdut cu 1-3 confruntarea din play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis disputata contra Bulgariei in Sala Polivalenta din Craiova. ... citește toată știrea