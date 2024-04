Romania si-a aflat adversara din "optimile" Billie Jean King Cup! Misiune complicata: in cale iese o cvadrupla campioana de Grand Slam, aflata in plina revenire

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 30 aprilie 2024, 16:03 / Actualizat marti, 30 aprilie 2024 16:19Echipa Romaniei va intalni Japonia in optimile de finala ale Billie Jean King Cup. Turneul final va avea loc la Sevilla, in noiembrie.Turneul final al Billie Jean King Cup este programat in perioada 12-20 noiembrie 2024, pe Estadio de la Cartuja din Sevilla.Romania a revenit miraculos cu Ucrania, de la 0-2, si a obtinut in premiera calificarea la turneul final al Billie Jean King Cup. ... citește toată știrea