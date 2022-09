Romania si-a aflat adversara din play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis! "Tricolorii" pornesc favoriti

Articol de GSP - Publicat marti, 20 septembrie 2022, 19:28 / Actualizat marti, 20 septembrie 2022 19:28Romania va juca in play-off-ul Grupei Mondiale I din Cupa Davis impotriva Thailandei.Tragerea la sorti a play-off-ului Grupelor Mondiale I si II a avut loc astazi, Romania va juca impotriva Thailandei, in deplasare. Meciurile se vor juca pe 3-4 sau 4-5 februarie, in punctie de preferintele gazdelor.WTASemifinalista de la US Open si-a socat fanii: a renuntat la haine in cel mai recent ... citeste toata stirea