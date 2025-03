Romania si-a aflat posibilele adversare din urmatoarea editie a Ligii Natiunilor! * Putem intalni Ungaria sau Kosovo!

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat luni, 24 martie 2025, 08:28 / Actualizat luni, 24 martie 2025 09:00Romania a reusit sa revina in Liga B a Nations League, dupa ce in editia precedenta a evoluat in C, iar acum isi cunoaste toate posibilele adversare pentru sezonul 2026-2027.Romania joaca de la 21:45 cu San Marino, in al doilea meci din preliminariile pentru Cupa Mondiala. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informatii de la stadion oferite de reporterii Gazetei. La TV, meciul va fi ... citește toată știrea