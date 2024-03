Romania si-a ales echipamentul pentru EURO 2024 * Anuntul lui Razvan Burleanu

Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 16 martie 2024, 10:36 / Actualizat sambata, 16 martie 2024 12:15Razvan Burleanu, presedintele FRF, a anuntat ca nationala Romaniei va juca la EURO 2024 in echipamentul folosit in preliminarii.Desi mai multe nationale calificate la EURO au un nou echipament, special pentru turneul final din Germania, FRF a decis sa continue cu hainele folosite in preliminarii. Primul rand de echipament va fi galben complet, al doilea va fi albastru.frfInjectie de ... citește toată știrea