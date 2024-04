Romania si-a asigurat primele medalii la Campionatele Europene de box

Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 24 aprilie 2024 14:56 / Actualizat duminica, 28 aprilie 2024 12:06Reprezentantele Romaniei isi tureaza motoarele la Campionatele Europene de Box de la Belgrad (18-28 aprilie). Lacramioara Perijoc, sportiva calificata si la Jocurile Olimpice, a avansat, marti, in semifinalele categoriei 54 kg. In penultimul act a ajuns si Claudia Nechita, ambele si-au asigurat astfel medalii la competitia din Serbia.Dupa ce a trecut in optimile de finala de ... citește toată știrea