Romania tremura inainte de preliminariile CM 2026! Avertismentul venit din partea delegatului UEFA: "Risca depunctarea"

Articol de Maria Olteanu - Publicat duminica, 15 decembrie 2024, 14:01 / Actualizat duminica, 15 decembrie 2024 14:06Nationala Romaniei va debuta in primavara anului viitor in preliminariile Campionatului Mondial din 2026 si primul meci de acasa, cu Bosnia Hertegovina, este inconjurat de mister, FRF asteptand o decizie privind desfasurarea acestei partide cu sau fara spectatori in tribune. Pana atunci, Romania a fost avertizata de Florin Prunea (56 de ani), care este delegat UEFA, ca la ... citește toată știrea