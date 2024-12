Romania trimite 8 inotatori la Campionatele Mondiale in bazin scurt din Budapesta * David Popovici nu este pe lista

Articol de David Istrate - Publicat vineri, 06 decembrie 2024, 12:49 / Actualizat vineri, 06 decembrie 2024 12:528 inotatori romani vor participa in luna decembrie la Campionatele Mondiale de Natatie in bazin scurt din Budapesta, Ungaria. David Popovici, campion olimpic, nu va concura la aceasta competitie.In perioada 10-15 decembrie, Duna Arena din Budapesta va gazdui Campionatele de Natatie in bazin scurt. La aceasta competitie vor participa 8 inotatori romani, cu varstele cuprinse intre ... citește toată știrea