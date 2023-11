Articol de Sergiu Alexandru - Publicat sambata, 18 noiembrie 2023, 13:59 / Actualizat sambata, 18 noiembrie 2023 14:30Romania U17 a terminat la egalitate meciul cu Franta U17, 1-1, in cadrul turneului de calificare la Campionatul European 2024.Dupa 0-0 cu Norvegia, intr-un meci jucat miercuri, Romania U17 a remizat si in al doilea meci din turneul de calificare la EURO 2024.Romania U17, egal cu Franta U17Elevii lui Nicolae Rosca au inceput tare meciul si au deschis scorul in minutul 4, ... citeste toata stirea