Romania U17, invinsa in primul meci de la Syrenka Cup * Enes Sali a marcat pentru "tricolori" + Cum a aratat echipa

Articol de GSP - Publicat vineri, 23 septembrie 2022, 21:17 / Actualizat vineri, 23 septembrie 2022 21:31Nationala U17 a Romaniei, antrenata de Ion Marin, a fost invinsa, vineri, in primul meci de la Syrenka Cup, o competitie amicala desfasurata in Polonia."Tricolorii" au inceput slab meciul, primind gol inca din minutul 3. Pana la pauza, selectionata noastra a egalat, gratie penalty-ului transformat de Enes Sali, pustiul de 16 ani de la Farul Constanta, cel care a debutat anul trecut in ... citeste toata stirea