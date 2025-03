Romania U18, infrangere si cu Elvetia U18 * Bilantul in turneul de la Rijeka

Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 25 martie 2025, 16:21 / Actualizat marti, 25 martie 2025 16:36Romania U18 a fost invinsa de Elvetia U18, scor 1-3, intr-un amical disputat in Croatia.Echipa antrenata de Adrian Dulcea a fost in Croatia pentru a disputa un turneu de pregatire, in perioada 16-25 martie. Nationala U18 a jucat 3 meciuri amicale. A castigat unul si a pierdut doua.PRELIMINARII CMMircea Lucescu a amenintat cu demisia. Ce urmeaza? "E un mare semn de intrebare"Romania ... citește toată știrea