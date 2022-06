Romania U18, victorie la scor pe terenul Serbiei * "Tricolorii" lui Daniel Oprescu se pregatesc de calificarile la EURO 2023

Articol de GSP - Publicat sambata, 04 iunie 2022, 12:31 / Actualizat sambata, 04 iunie 2022 12:58Romania U18 a obtinut o victorie importanta in amicalul cu reprezentativa similara a Serbiei, 3-0, in deplasare. Nationala lui Daniel Oprescu incepe in septembrie calificarile pentru EURO 2023.La finalul unui stagiu de pregatire inceput pe 1 iunie, Romania U18 a castigat clar amicalul cu Serbia U18, scor 3-0.Pentru nationala Romaniei au marcat David Maftei (minutul 17), George Leata (68) si ... citeste toata stirea