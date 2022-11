Romania U19, esec la scor in primul amical cu Slovenia U19. Pelici a inceput testul cu 10 jucatori din Liga 2 in primul "11". In partea secunda au fost utilizati alti sapte

Aflata din data de 13 noiembrie intr-un stagiu de pregatire in Slovenia, nationala U19 a Romaniei a disputat marti, 15 noiembrie, primul amical din cele doua stabilite contra selectionatei similare a tarii gazda. "Tricolorii" alesi de Alexandru Pelici pentru aceasta actiune au cedat la scor, cu 0-3, acest prim meci.Partida disputata la Terme Catez a fost decisa cu golurile marcate in minutele 37, din penalty, 80 si 90+1.Romania U19 are sansa revansei joi, 17 noiembrie, de la ora 11:00.Toti ... citeste toata stirea