Articol de Adrian Jitea - Publicat marti, 17 octombrie 2023, 17:55 / Actualizat marti, 17 octombrie 2023 17:56Romania U19 a remizat cu Cehia U19, scor 1-1, si s-a calificat la Turul de Elita pentru EURO 2024, turneu ce se va disputa in Irlanda de Nord.Tragerea la sorti pentru Turul de Elita va avea loc in luna decembrie a acestuia an.Romania avea nevoie de o remiza contra Cehiei pentru a obtine calificarea matematica la Turul de Elita. In primele doua partide din grupa, "tricolorii" ... citeste toata stirea