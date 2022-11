Romania U20, invinsa la Arad de Italia U20 * Ianis Stoica a marcat din penalty

Articol de Bogdan Cioara (Arad) - Publicat joi, 17 noiembrie 2022, 22:54 / Actualizat joi, 17 noiembrie 2022 22:54Romania U20 a pierdut amicalul cu Italia U20 disputat la Arad, scor 1-2.Selectionata U20, pregatita de Daniel Pancu, are programate ultimele doua meciuri din acest an in luna noiembrie. Ambele la Arad, in Elite League U20, competitie amicala. Al doilea e luni, 21 noiembrie, ora 20:00, cu Polonia U20. In primele jocuri, "tricolorii" au pierdut, 1-2 cu Cehia U20 si 0-1 cu Germania ... citeste toata stirea