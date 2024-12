Romania, victorie importanta la Cupa Mondiala pe Echipe Mixte * Aproape de semifinale

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 07 decembrie 2024, 11:20 / Actualizat sambata, 07 decembrie 2024 11:20Romania a invins Germania cu 8-5 la Cupa Mondiala pe echipe mixte de tenis de masa, care are loc in China, la Chengdu. Este un succes extrem de important, iar "tricolorii" sunt la un pas de semifinalele competitiei.Romania mai are un singur meci de disputat, chiar impotriva gazdei China. Duelul este programat astazi, de la 13:00. Cu un succes, Romania obtine biletele pentru ... citește toată știrea