Articol de Luminita Paul - Publicat miercuri, 07 februarie 2024, 16:28 / Actualizat miercuri, 07 februarie 2024 16:28Nationala masculina de polo a Romaniei s-a impus cu 25-3 in fata reprezentativei Kazahastanului, o victorie necesara pentru a avansa in barajul pentru sferturile de finala. Ultimul meci din grupa D va fi vineri, contra Italiei.Un meci pe care nationala Romaniei urma sa-l dispute cu un spin in coasta: infrangerea ar fi insemnat ca drumul mai departe nu mai era posibil. Si nici ... citeste toata stirea