Romanii au bagat vrajba-n nationala Ungariei * Vedeta nationalei l-a facut praf pe selectioner: "E un clovn!"

Articol de Adrian Jitea - Publicat joi, 02 mai 2024, 14:55 / Actualizat joi, 02 mai 2024 14:55Nationala Romaniei a trecut miercuri de Ungaria, liderul grupei, scor 2-1 (0-0, 0-0, 2-1), in al treilea meci de la Campionatul Mondial de hochei masculin, Divizia I, Grupa A, care are loc la Bolzano in Italia. In tabara maghiara s-a iscat un veritabil conflict.Ungaria pornea mare favorita in fata Romaniei. Majoritatea caselor de pariuri acordau o cota de 1,01 pentru victoria maghiarilor. Reusitele ... citește toată știrea