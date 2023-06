Articol de Luminita Paul - Publicat luni, 05 iunie 2023, 16:53 / Actualizat luni, 05 iunie 2023 18:49Odata cu eliminarea Gabrielei Ruse de pe tabloul de dublu, "tricolorii" si-au incheiat evolutia la French Open 2023. E prima data in ultimii 6 ani cand prezenta romaneasca a scazut vizibilRomanii, crescuti pe zgura si mereu cu rezultate importante pe aceasta suprafata, asteapta Roland Garros-ul cu speranta si nerabdare in fiecare an. Acolo, pe covorul caramiziu parizian, s-au inregistrat in ... citeste toata stirea