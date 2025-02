Romica Dorin s-a intors in antrenorat, dupa cateva luni ca medic. A semnat contractul carierei si e "secund" si analist video la o fosta campioana din Asia Centrala

Antrenorul Romica Dorin (40 de ani), cunoscut pentru experientele avute in diviziile inferioare din Romania, in special pentru cele din Liga 3, a prins contractul carierei si a semnat cu formatia Ordabasy Shymkent, campioana a tarii Kazahstan in 2023 si castigatoare a Cupei Kazahstanului, ultimul trofeu de acest fel fiind cucerit in 2022.Dorin va fi antrenor secund si analist video la Ordabasy Shymkent, unde antrenor principal este Andrei Martin, nascut in Republica Moldova.Romica Dorin, ... citește toată știrea