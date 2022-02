Ronaldo Deaconu dezvaluie suma uluitoare pe care o are de primit de la Gaz Metan si lanseaza o provocare: "Dati-le drumul acum si renunt la toti banii"

Articol de GSP - Publicat luni, 14 februarie 2022, 13:28 / Actualizat luni, 14 februarie 2022 14:35Ronaldo Deaconu (24 de ani), fostul jucator de la Gaz Metan, a transmis un mesaj lamuritor in legatura cu problemele financiare de la clubul din Medias.Deaconu a plecat de la Gaz Metan in aceasta iarna, din postura de jucator liber de contract. Mijlocasul a semnat cu o echipa din China, dar nu i-a dezvaluit numele.TRANSFERRonaldo Deaconu a semnat cu noua echipa: "Gata, am plecat din ... citeste toata stirea