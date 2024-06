Ropert Pop nu continua nici el in Liga 2 cu FCU Craiova. A fost anuntat de noua sa echipa

Ropert Popa se numara printre jucatorii care cu siguranta nu vor mai continua cu FCU Craiova FC si in Liga 2. Portarul in varsta de 21 de ani ramane in prima liga, el fiind prezentat oficial chiar astazi, 13 iulie 2024, de noua sa echipa.Popa a semnat cu UTA, devenind al patrulea transfer al aradenilor, dupa Benjamin van Durmen (ex FCU Craiova FC), Cornel Rapa (ex MKS Cracovia) si Andrei Dumiter (ex FC Voluntari).Robert Popa a lasat-o pe FCU Craiova pentru UTA, sub forma de imprumutDimitrie ... citește toată știrea