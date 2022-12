Rotaru a dezvaluit cand prezinta noul antrenor: "Lucrurile sunt spre rezolvare"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 28 decembrie 2022, 14:04 / Actualizat miercuri, 28 decembrie 2022 14:05Mihai Rotaru, patronul CS Universitatii Craiova, a dezvaluit ca Eugen Neagoe urmeaza sa fie prezentat de olteni cel tarziu joi."Geana" tocmai a denuntat unilateral contractul cu U Cluj si are cale libera spre CSU Craiova, cu care va semna un contract valabil un an si jumatate.U CLUJE gata: Ioan Ovidiu Sabau revine ca antrenor in Superliga!Mihai Rotaru, patron CSU Craiova: "Putem ... citeste toata stirea