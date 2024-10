Rotaru i-a cerut demisia, Galca a raspuns pe loc: "Stiu ca isi dorea altceva. Imi asum tot!"

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 31 octombrie 2024, 21:03 / Actualizat joi, 31 octombrie 2024 21:06Metalul Buzau - Universitatea Craiova 1-0. Costel Galca (52 de ani), antrenorul oaspetilor, a oferit prima reactie dupa esecul rusinos din Cupa Romaniei Betano. In timp ce Mihai Rotaru, finantatorul oltenilor, sugera in direct ca Galca sa-si dea demisia, tehnicianul a venit cu raspunsul la flash-interviu.Craiova sta pe un "butoi cu pulbere". Oltenii au o singura victorie in ultimele 9 ... citește toată știrea