Rotaru il linisteste pe Gigi Becali: "Nu exista in vocabularul Universitatii Craiova!"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat marti, 12 martie 2024, 22:06 / Actualizat marti, 12 martie 2024 22:36Patronul Universitatii Craiova, Mihai Rotaru, a comentat posibilele aliante care s-ar putea face in play-off impotriva liderului FCSB.FCSB mai are doar 4 puncte avans in fruntea clasamentului, la startul play-off-ului. Iar Gigi Becali se teme de un posibil complot al adversarelor impotriva echipei sale. A spus-o prima oara la inceputul anului, cand afirma ca-si doreste Farul in ... citește toată știrea