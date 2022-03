Ruptura! Peluza Nord a luat in colimator vedeta de la FCSB: "Ne-a revoltat! Incredibil gest"

Articol de GSP - Publicat luni, 07 martie 2022, 09:49 / Actualizat luni, 07 martie 2022 09:52FCSB a invins-o la limita pe FC Voluntari, 1-0, ros-albastrii fiind salvati in prelungiri de eurogolul lui Octavian Popescu. Victoria n-a adus si linistea in tabara ros-albastrilor.Peluza Nord, extrem de tacuta pe durata partidei, i-a luat in colimator pe Florin Tanase si Razvan Oaida, cei doi jucatori care au refuzat sa salute galeria la finalul meciului. Gheorghe Mustata, liderul ultrasilor ... citeste toata stirea