S-a aflat cand va reveni Marius Stefanescu in primul "11": "Se va descatusa pana la urma"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat luni, 16 septembrie 2024, 18:41 / Actualizat luni, 16 septembrie 2024 19:09Gigi Becali (66 de ani), patronul de la FCSB, a anuntat cand va reveni Marius Stefanescu (26 de ani) in echipa de start.Marius Stefanescu a fost doar rezerva in remiza cu CFR Cluj de duminica seara, scor 2-2.Gigi Becali a anuntat cand va reveni Marius Stefanescu in primul "11": "Se va descatusa pana la urma""O sa apuce si el, prin repriza a doua. Pana cand demonstreaza. ... citește toată știrea