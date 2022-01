S-a aflat si al doilea adversar al Romaniei pentru amicalele din martie * Dupa Israel, o fosta campioana europeana va juca impotriva "tricolorilor"

Articol de GSP - Publicat vineri, 14 ianuarie 2022, 12:41 / Actualizat vineri, 14 ianuarie 2022 13:01Fara selectioner in continuare, Romania si-a stabilit amicalele din luna martie. Israel si Grecia vor fi adversarele "tricolorilor".Dupa ce initial anuntase doar meciul cu Israel, FRF dezvaluit ca al doilea adversar al Romaniei pentru meciurile de pregatire in vederea Nations League, turneu ce incepe in iulie, este Grecia, fosta campioana europeana in 2004.SELECEsIONERSedinta-fulger in ... citeste toata stirea