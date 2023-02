S-a conformat rapid! Poli Iasi si-a anulat amicalul din Turcia cu echipa rusa Veles Moscova. Explicatia conducerii clubului

Dupa SC Otelul Galati, Politehnica Iasi si-a anulat si ea amicalul cu o echipa din Rusia programat in cantonamentul din Antalya, acolo unde inca nu a plecat, spre deosebire de galateni si alte cinci formatii din Liga 2.Iesenii ar fi trebuit sa joace miercuri, 8 februarie, cu Veles Moscova, formatie din liga secunda rusa, dar conducerea clubului molodvean a anuntat, joi, ca a luat decizia de a anula partida.Totul vine in contextul in care, ieri, SC Otelul si-a anulat testul cu Enisey ... citeste toata stirea