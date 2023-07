Articol de Ovidiu Minea - Publicat marti, 25 iulie 2023, 11:34 / Actualizat marti, 25 iulie 2023 12:05Poli Iasi incearca sa puna mana pe un jucator fost la Rapid Bucuresti.Giulestenii au reziliat la mijlocul lunii iunie intelegerea cu Claudiu Belu-Iordache, care este la o semnatura de a ajunge la Politehnica Iasi. Format de Poli Timisoara, Belu-Iordache (30 de ani in noiembrie) a jucat in Giulesti in ultimele doua sezoane, dupa ce a mai trecut pe la Concordia Chiajna, ASA Targu Mures, Astra ... citeste toata stirea