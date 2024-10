S-a dus "glont" la Mircea Lucescu dupa gol si acum explica de ce: "Cu totii simtim asta"

Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 16 octombrie 2024, 00:36 / Actualizat miercuri, 16 octombrie 2024 00:38Denis Dragus, 25 de ani, a comentat succesul cu Lituania, scor 2-1, meci in care a semnat golul victoriei.Risipitor contra Ciprului, in meciul castigat de "tricolori" cu 3-0, Denis Dragus s-a revansat astazi. Atacantul lui Trabzonspor a adus victoria pentru Romania in partida cu Lituania, reusind sa inscrie golul de 2-1 in minutul 65, la capatul unui contraatac-fulger. ... citește toată știrea