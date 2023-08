Articol de Vlad Rosu - Publicat marti, 15 august 2023, 12:23 / Actualizat marti, 15 august 2023 12:47Presedintele celor de la Rapid, Daniel Niculae (40 de ani), a dezvaluit ca formatia giulesteana va anunta, in decursul zilei de azi, transferul lui Andrei Borza (17 ani), fundasul stanga pe care bucurestenii il aduc de la campioana Romaniei, Farul Constanta.Rapid va plati in schimbul lui Andrei Borza suma de 800.000 de euro, plus 15% dintr-un viitor transfer. Daniel Niculae a anuntat ca cele ... citeste toata stirea