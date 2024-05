S-a inaugurat muzeul "Ivan Patzaichin" * Povestea legendarului sportiv expusa pe patru etaje si intr-un turn de 18 metri

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat vineri, 24 mai 2024, 11:10 / Actualizat vineri, 24 mai 2024 11:17Marele campion Ivan Patzaichin are de joi muzeu in Mila 23. Unul dintre cei mai mari sportivi din istoria Romaniei, a incetat din viata pe 5 septembrie 2021, la varsta de 71 de ani.Muzeul Ivan Patzaichin "se distinge printr-o abordare arhitecturala care isi propune sa devina un exemplu de bune practici in constructii", anunta realizatorii proiectului."Cu potential de a deveni un punct ... citește toată știrea