S-a intors! A marcat dupa o pauza de un an

Articol de Tudor Belivaca - Publicat vineri, 07 martie 2025, 17:26 / Actualizat vineri, 07 martie 2025 19:07Jovan Markovic (23 de ani), jucatorul celor de la Universitatea Craiova imprumutat la Otelul Galati, a marcat dupa o pauza de un an. Atacantul a deschis scorul in Otelul Galati - Poli Iasi.Markovic marcase ultima data pe 29 februarie 2024, pe vremea cand evolua in tricoul celor de la Universitatea Craiova. Atunci, atacantul deschidea scorul in partida Petrolul Ploiesti - Universitatea ... citește toată știrea