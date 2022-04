S-a resemnat dupa inca un esec usturator in Liga 1: "Nu stiu de ce mai jucam"

Articol de GSP - Publicat sambata, 30 aprilie 2022, 18:10 / Actualizat sambata, 30 aprilie 2022 18:31John Ene, antrenorul celor de la Academica Clinceni, a comentat infrangerea categorica a echipei sale in fata lui Dinamo, scor 1-5.Cu infrangeri pe linie in play-out, Academica Clinceni a incasat o noua infrangere la scor, de aceasta data in fata lui Dinamo, iar John Ene nu vede rostul ca echipa sa sa mai joace si cele 2 meciuri ramase, cu Gaz Metan si FC Botosani.DINAMO - ACADEMICA ... citeste toata stirea