Articol de Adrian Jitea - Publicat sambata, 20 mai 2023, 17:58 / Actualizat sambata, 20 mai 2023 18:11Mijlocasul Mihai Roman I (38 de ani) a jucat sambata ultimul meci din cariera. A evoluat 67 de minute in victoria pe care formatia lui, FC Botosani, a obtinut-o in fata lui CS Mioveni, scor 5-1.Ultimul meci al play-out-ului Superligii a oferit un moment emotionant. Mihai Roman I, fotbalist emblematic pentru FC Botosani, a agatat ghetele in cui.PLAY-OUTDoua echipe din SuperLiga, ... citeste toata stirea