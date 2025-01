S-a retras sportiva care a dominat deceniul trecut: "Nu voi uita niciodata emotia unei curse, apa a fost casa mea". Are 97 de medalii in palmares

Articol de David Istrate - Publicat joi, 09 ianuarie 2025, 14:28 / Actualizat joi, 09 ianuarie 2025 15:07Katinka Hosszu (35 de ani), multipla campioana europeana, mondiala si olimpica la inot, a luat decizia de a se retrage din activitate, dupa peste doua decenii in care a facut istorie in acest sport.Supranumita "Doamna de Fier", Katinka Hosszu este una dintre cele mai titrate inotatoare din istorie, avand in palmares nu mai putin de 97 de medalii europene, mondiale si olimpice. La finalul ... citește toată știrea