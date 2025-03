S-a schimbat in vestiar la "cativa centimetri" de sportiva transsexuala si povesteste: "Era complet dezbracat langa noi, fete de 18, 19 si 20 de ani. Umilitor, incomod"

Articol de David Marinescu - Publicat marti, 11 martie 2025, 17:03 / Actualizat marti, 11 martie 2025 17:23Riley Gaines, 24 de ani, fosta inotatoare, in prezent activista conservatoare, militanta impotriva participarii femeilor transsexuale in sporturile feminine, a detaliat experienta de a imparti vestiarul cu controversata Lia Thomas, inotatoarea transsexuala care a facut valuri in SUA.In 2022, Lia Thomas, sportiva transsexuala, nascuta barbat, s-a impus la nivel de colegiu in probele de ... citește toată știrea