S-a stabilit! Pe ce stadion se joaca FCSB - Petrolul: "Ce sa facem daca bucurestenii sunt disperati"

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 10 septembrie 2024, 22:25 / Actualizat marti, 10 septembrie 2024 22:28FCSB mai are de asteptat pana sa evolueze pe Arena Nationala. Mihai Stoica (59 de ani), oficialul campioanei Romaniei, a explicat faptul ca meciul cu Petrolul, programat pe 21 septembrie, se va disputa tot pe Stadionul Steaua, in contextul in care Arena Nationala este indisponibila.FCSB si-ar fi dorit sa joace primul meci din acest sezon pe cel mai mare stadion al tarii. Arena ... citește toată știrea