S-a stins din viata Ecaterina Oancia, carmacita emblematica a canotajului romanesc din anii 1980

Articol de Luminita Paul - Publicat marti, 03 decembrie 2024, 23:30 / Actualizat marti, 03 decembrie 2024 23:30Ecaterina Oancia, campioana olimpica la Los Angeles 1984 si tripla campioana mondiala, apoi antrenoare si arbitru, a decedat astazi. Avea 70 de ani.Primele titluri olimpice ale Romaniei la canotaj au venit in 1984, cinci la numar, iar Ecaterina Oancia a fost intre sportivele care s-au intors de la Los Angeles cu banul de aur la gat. L-a cucerit in proba de 4 plus 1 vasle, una care ... citește toată știrea