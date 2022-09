S-a terminat linistea lui Dica! Becali, iures la TV: "E principalul vinovat! Ma impun de-acum, ii dau ordin!"

Articol de GSP - Publicat joi, 01 septembrie 2022, 00:45 / Actualizat joi, 01 septembrie 2022 00:55Farul - FCSB 3-1 | Gigi Becali, patronul FCSB, l-a criticat la final pe Nicolae Dica, dar sustine ca nu intentioneaza sa-l demita pe antrenor. In orice caz, ii va ordona lui "Nick" sa schimbe sistemul, din 4-2-3-1 in 4-3-3!"Jucatorii de la noi vor sa-si etaleze talentul. Noi am mancat bataie pentru ca au jucat ei fotbal, Farul a vrut sa joace fotbal, iar noi am fost vedete calificate in Europa. ... citeste toata stirea