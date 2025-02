S-au aflat numele celor 10 titulari in NBA All-Star Game! Participant pentru a 21-a oara, LeBron James ii va avea alaturi pe Steph Curry si Kevin Durant

Articol de David Istrate - Publicat vineri, 24 ianuarie 2025, 10:57 / Actualizat vineri, 24 ianuarie 2025 11:39NBA a anuntat numele celor 10 baschetbalisti titulari in All-Star Game, iar lista include 5 jucatori cu minim un premiu de MVP castigat. Editia a 74-a a acestui eveniment special va avea loc in 16 februarie 2025, in Chase Center din San Francisco, arena lui Golden State Warriors.In cursul acestei nopti, s-au aflat numele primilor 10 jucatori care vor lua startul in "meciul ... citește toată știrea