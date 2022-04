S-au jucat primele doua meciuri oficiale cu VAR in Romania!

Articol de GSP - Publicat joi, 28 aprilie 2022 23:28 / Actualizat joi, 28 aprilie 2022 23:42Tehnologia VAR a fost folosita pentru prima oara in Romania, intr-un meci oficial, la partida Progresul Spartac U19 - Dunarea Calarasi U19, din campionatul national.Acest meci a fost urmat de Progresul Spartac U17 - Dunarea Calarasi U17, unde s-a folosit din nou VAR.Federatia Romana de Fotbal a inceput astazi, in premiera, organizarea unor meciuri oficiale de juniori, la Buftea, in care tehnologia VAR ... citeste toata stirea