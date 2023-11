Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 23 octombrie 2023, 12:28 / Actualizat luni, 23 octombrie 2023 12:33FRF a pus azi in vanzare biletele pentru meciul Romania - Elvetia, ce se va disputa pe Arena Nationala, pe 21 noiembrie, live pe GSP.ro si televizat de Antena 1. Federatia a anuntat ca toti copiii sub 14 ani vor avea acces gratuit in cele doua tribune.Biletele sunt disponibile online pe site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro, dar si in aplicatia Fan Arena by FRF.editorial catalin ... citeste toata stirea