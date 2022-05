S-au pus pe transferuri, dupa calificarea in Conference League: "Il vrem, e adevarat"

Articol de GSP - Publicat luni, 23 mai 2022, 17:49 / Actualizat luni, 23 mai 2022 18:02Pavol Safranko (27 de ani) e dorit inapoi la Sepsi. Atacantul a evoluat in ultimul sezon la Mamelodi Sundowns, campioana din Africa de Sud si ar putea fi "repatriat" de covasneni doar sub forma de imprumut.Sepsi a incasat vara trecuta pentru Safranko 500.000 de euro.16 goluri si 7 pase decisive a reusit Safranko in Liga 1, in 58 de aparitii.In Africa, slovacul a bifat 9 goluri in 27 de meciuri oficiale. ... citeste toata stirea